Qualificazioni Europei 2024: Serbia in Lituania per il riscatto, che sfida Finlandia-Danimarca

Si torna in campo per il sesto turno delle qualificazioni ad Euro 2024: fari puntati sull’Olanda che fa visita all’Irlanda, sulla Serbia che cerca il riscatto sul campo della Lituania

10-09-2023 18:12

Sesto turno per le qualificazioni agi Europei 2024. Nel primo match di giornata è arrivata la vittoria del Kazakistan ai danni dell’Irlanda del Nord con la squadra di Adiev che continua a sognare. Occhi puntati anche sulla Serbia che in Lituania cerca il riscatto dopo il ko interno con l’Ungheria.

Kazakistan-Irlanda del Nord: Samorodov regala tre punti d’oro

Il Kazakistan non molla la presa. La squadra di Adiev continua a guardare con ambizione alla qualificazione ai prossimi Europei e la vittoria conquistata contro l’Irlanda del Nord con la rete di Samorodov al 27’ del primo tempo vale tantissimo. 6 partite e 12 punti, il ruolo di marcia fino a questo momento che mette la formazione kazaka in una posizione importante seppur in un gruppo molto complicato come quello H.

Olanda a caccia del secondo successo di fila

Prova ad alzare la voce anche l’Olanda che stasera rende visita all’Irlanda in un match che dirà moltissimo delle ambizioni degli Orange. La vittoria per 3-0 contro la Grecia ha portato entusiasmo e ora si cerca anche un secondo spunto per mettersi in una posizione più comoda nel girone B con la Francia che sembra aver già fatto il vuoto. Interessante anche la sfida tra Finlandia e Danimarca: due squadre che nel girone H cercano un posto al sole.

Il programma del sesto turno delle qualificazioni ad Euro 2024

Kazakistan-Irlanda del Nord 1-0

Far Oer-Moldavia

Finlandia-Danimarca

Montenegro-Bulgaria

Irlanda-Olanda

San Marino-Slovenia

Lituania-Serbia

Albania-Polonia

Grecia-Gibilterra