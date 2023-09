Qualificazioni Europei 2024: Spalletti sorride a metà, 1-1 tra Ucraina e Inghilterra. Lukaku in campo un'ora contro l'Azerbaigian

Inghilterra e Ucraina impattano sull'1-1 e, in attesa della sfida con la Macedonia, offrono all'Italia la possibilità di accorciare in classifica. Svezia dilagante, Belgio di misura. Pari tra Andorra e Bielorussia

09-09-2023 20:22

In attesa della sua prima Italia assoluta, Luciano Spalletti può concedersi un mezzo sorriso, visto il pareggio tra Inghilterra e Ucraina, prime forze del Gruppo C. Nelle altre gare del pomeriggio, il Belgio supera di misura l’Azerbaigian, la Svezia cala il pokerissimo in Estonia, Andorra e Bielorussia si annullano in un inutile 0-0.

Ucraina-Inghilterra 1-1: Walker risponde a Zinchenko

Inizia con un mezzo sorriso l’avventura azzurra di Luciano Spalletti. Il pareggio per 1-1 tra Inghilterra e Ucraina è, infatti, almeno in parte, una buona notizia per l’Italia che, ancora ferma a 3 punti in due partite, questa sera contro la Macedonia del Nord proverà ad accorciare sulle due nazionali in campo in Polonia nel pomeriggio. Certo, martedì prossimo, 12 settembre, gli azzurri saranno pressoché costretti a superare gli ucraini, ma occorre affrontare le due sfide con la consapevolezza di poter fare bottino pieno. L’Ucraina è, infatti, a quota 7 punti in classifica in 4 partite, gli inglesi comandano a quota 13 in 5 uscite.

Al Wrocław Stadion di Breslavia, l’undici di Serhiy Rebrov trova il vantaggio con l’esterno dell’Arsenal Oleksandr Zinchenko, lesto a sfruttare la libertà concessa dalla retroguardia inglese e beffare Jordan Pickford con un preciso mancino da posizione centrale al 26′. Il punto del pari arriva a meno di 5′ dal riposo. Ci pensa un altro terzino, Kyle Walker, che sorprende Heorhiy Bushchan dall’interno dell’area piccola. Nella ripresa, gli inglesi provano ad accelerare, ma il punto da tre punti non arriva.

Azerbaigian-Belgio 0-1: decide Carrasco, più di un’ora per Lukaku

Il Belgio esce con tre punti dalla trasferta in Azerbaigian e aggancia l’Austria in vetta alla classifica del Gruppo F. Ai Diavoli rossi basta la rete Yannick Carrasco appena prima del 40′: conclusione centrale sull’assistenza in mezzo di Johan Bakayoko e Sahruddin Mahammadaliyev battuto. Buone sensazioni per Romelu Lukaku, che ci prova con diverse conclusioni dalla distanza, ma non riesce a trovare la rete personale prima di lasciare il campo al 66′. I padroni di casa sfiorano il pari in pieno recupero, ma l’incornata di Anton Krivotsyuka a centro area è alta di poco.

Estonia-Svezia 0-5: Kulusevski protagonista

Restando nel Girone F, la Svezia passeggia in Estonia rifilando cinque reti alla nazionale guidata da Thomas Häberli. Gli scandinavi mettono a referto tre reti in 21′ (tra il 18′ e il 39′) e archiviano la pratica già nella prima frazione. Viktor Gyökeres apre le danze da due passi. Sei minuti e Dejan Kulusevski trova il raddoppio da posizione centrale. Il tris è di Alexander Isak: colpo di testa ravvicinato che si insacca sotto la traversa. Nelle ripresa, gli svedesi rallentano e per vedere concretizzarsi il poker occorre attendere l’ultimo quarto d’ora. La rete, ancora di testa, è di Robin Quaison, l’assist di Dejan Kulusevski. In pieno recupero c’è gloria anche per Viktor Claesson.

Andorra-Bielorussia 0-0: pari che serve a poco

Recrimina, nel Gruppo I, la Bielorussia, costretta a rivedere i propri piani dopo il pareggio senza reti in Andorra contro la nazionale fanalino di coda. Guidati in panchina dallo spagnolo Carlos Alós Ferrer, gli ospiti creano molto e, di conseguenza, falliscono tutto quello che c’è da fallire. Le sole tre conclusioni in porta sui 15 tentativi totali, con il 73% di possesso palla al fischio finale ben tratteggiano la giornata no per gli avanti bielorussi, incapaci di pungere e superare l’estremo difensore di casa, Iker Álvarez.