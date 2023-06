Euro 2024, qualificazioni: Francia di misura, Inghilterra straripante. L'Ucraina stacca l'Italia

Come sono andate le partite di qualificazione ad Euro 2024 nella giornata di lunedì 19 giugno: azzurri a -3 dal secondo posto, ma con una partita in meno.

20-06-2023 00:05

Una serata ricca di incontri validi per le qualificazioni ad Euro 2024. 12 gli incontri disputati questa sera, con diverse conferme e sorprese da non sottovalutare.

Qualificazioni Euro 2024: Gironi B e C

Nel Girone B la Francia supera la Grecia con il punteggio di 1-0 grazie ad un calcio di rigore di Mbappè. Nell’altro match l’Irlanda stende Gibilterra per 3-o con le reti di Johnston, Ferguson e Idah, tutti nella ripresa.

Classifica: Francia 12 punti, Grecia 6, Irlanda e Olanda 3, Gibilterra 0.

Nel Girone C l’Inghilterra surclassa la Macedonia del Nord per 7-0 (reti di 2 Kane, 3 Saka, Rashford e Phillips). Nel match giocato nel pomeriggio, invece, l’Ucraina ha superato non senza fatica Malta per 1-0 grazie ad un penalty realizzato da Tsygankov al 72′

Classifica: Inghilterra 12, Ucraina 6, Macedonia del Nord e Italia 3, Malta 0.

Qualificazioni Euro 2024: Gironi D e H

Per il Girone D, nella partita del pomeriggio, l’Armenia ha vinto 2-1 contro la Lettonia, mentre in serata la Turchia ha battuto il Galles con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Nayir e Guler.

Classifica: Turchia 9 punti, Armenia 6, Galles e Croazia 4, Lettonia 0.

Per quanto riguarda il gruppo H, Slovenia e Danimarca chiudono sul punteggio di 1-1 con le reti di Sporar e l’atalantino Hojlund, mentre Irlanda del Nord-Kazakistan finisce 0-1 con la pesantissima rete di Aymbetov. Nel pomeriggio la Finlandia che stende San Marino per 6-0.

Classifica: Finlandia e Kazakistan 9 punti, Slovenia e Danimarca 7 punti, Irlanda del Nord 3, San Marino 0.

Qualificazioni Euro 2024: Girone I

La Svizzera pareggia con la Romania con il punteggio di 2-2 (doppietta di Amdouni, quindi risponde nel finale Mihaila del Parma con due reti in extremis). Israele passa su Andorra per 2-1. Nell’altro match la Bielorussia batte il Kosovo per 2-1.

Classifica: Svizzera 10 punti, Romania 8 Israele 7, Bielorussia 4, Kosovo 3, Andorra 1.