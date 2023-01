Olympiacos troppo forte, Milano cade in Grecia

06-01-2023 22:16

Torna a fermarsi dopo tre vittorie consecutive la corsa dell’Olimpia Milano in Eurolega. La squadra di Ettore Messina è sconfitta per 82-66 al Pireo dall’Olympiakos primo in classifica nella massima competizione continentale.

I meneghini soffrono terribilmente in fase offensiva e perdono troppi palloni, all’intervallo lungo i padroni di casa sono avanti di 6 punti, poi allungano definitivamente nel terzo parziale fino a +19. Finale più tranquillo con i greci che si limitano a gestire e ottengono l’undicesima vittoria che permette loro di restare al comando con Barcellona, Baskonia e Monaco.

Top scorer della partita Peters con 16 punti, nell’Olimpia bene Baron con 12. Milano è attualmente quindicesima con 6 vittorie.