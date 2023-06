Europei di calcio U21, il torneo inizia mercoledì: tutto quello che bisogna sapere prima del calcio d’inizio tra Italia e Francia U21

Prima Francia, poi la Svizzera ed in chiusura la Norvegia: ecco come sarà il cammino dell’Italia U21, ecco chi sono le favorite del torneo che si svolgerà dal 21 giugno all’8 luglio in Romania e Georgia

19-06-2023 11:38

L’Italia U21 torna in scena tra pochi giorni: i 23 ragazzi convocati da Paolo Nicolato hanno il potenziale per fare bene e provare, dopo vent’anni, a riconquistare il titolo europeo di categoria. In caso di vittoria del torneo, oltre alla gioia per aver vinto un trofeo importante, gli Azzurrini di Nicolato si qualificherebbero anche alle Olimpiadi 2024 di Parigi. Insomma, gli stimoli per dare tutto e non risparmiare nemmeno un briciolo di energie non mancano. Il via del torneo U21 è fissato per mercoledì 21 giugno, l’Italia però inizierà il giorno successivo.

Le favorite dell’Europeo

Spagna, Germania, Francia e Portogallo, Inghilterra ed Olanda – dati alla mano – sono le principali candidate alle vittoria del torneo giovanile. Tutte queste nazionali, oggettivamente, fanno paura e si candidano tranquillamente alla vittoria finale.

In particolare la Spagna: “le Furie Rosse, che insieme ai Panzer hanno vinto sei delle ultime sette edizioni degli Europei Under 21 – solo la Svezia nel 2015 ha interrotto questa egemonia -, sono senz’altro il pericolo numero uno” riporta OA Sport. Il girone dell’Italia non è facile: i ragazzi di Nicolato dovranno affrontare nel corso del girone la Francia, la Norvegia e la Svizzera.

Le avversarie dell’Italia

Il percorso dei ragazzi di Nicolato parte subito in salita: gli Azzurri affronteranno subito, all’esordio, la Franica, nonché l’avversario più duro del girone. Si tratta di una squadra di livello assoluto che l’Italia affronteà al debutto, previsto giovedì 22 giugno alle ore 20.45 (diretta su Rai).

Il secondo incontro sarà contro la Svizzera (sulla carta la squadra meno attrezzata del girone). Gli elvetici si sono qualificati alla fase finale degli Europei da secondi, alle spalle dell’Olanda. La sfida è in programma domenica 25 giugno alle ore 18 (diretta su Rai 2).

Nell’ultimo turno, tre giorni dopo, i ragazzi di Nicolato troveranno la Norvegia. Gli scandinavi hanno chiuso in testa il gruppo A davanti alla Croazia e si presentano ai nastri di partenza come possibile rivelazione del torneo. Il match si disputerà mercoledì 28 giugno alle ore 20.45 (diretta su Rai 1).

Il Calendario dell’Italia U21

Ecco calendario ed il palinsesto completo per capire dove vedere le partite dell’Italia Under 21 agli Europei di categoria, in programma dal 21 giugno all’8 luglio in Romania e Georgia. Se non ci si vuole perdere nemmeno un minuto, ecco dove leggere le dirette testuali delle partite del torneo.

Italia-Francia

Diretta tv: Rai 1, in chiaro

Rai 1, in chiaro Diretta streaming: Rai Play (raiplay.it)

Italia-Svizzera

Diretta tv: Rai 2, in chiaro

Rai 2, in chiaro Diretta streaming: Rai Play (raiplay.it)

Italia-Norvegia