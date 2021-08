Qualificazioni Mondiali 2023, definito il girone dell’Italbasket

Sorteggio benevolo per l’Italbasket in quel di Mies, località svizzera in cui stamane sono stati definiti i gironi validi per le Qualificazioni Mondiali 2023.

L’Italbasket, inserita in Fascia 2 assieme a Lituania, Grecia, Germania, è stata sorteggiata nel Gruppo H con Russia, Olanda e Islanda le quali partivano rispettivamente in Fascia 3, 6 e 7.

Come negli altri raggruppamenti, le prime tre classificate del girone accederanno al secondo turno preliminare dove si formeranno quattro nuovi gironi da 6 squadre ciascuno.

Gli azzurri quindi, essendo nel Gruppo H, in caso di passaggio del 1° turno incroceranno il Gruppo G comprendente Spagna, Ucraina, Georgia e Macedonia del Nord, rivali che certamente si riveleranno più ostiche di quelle della prima fase.

Di seguito il dettaglio e la composizione dei gironi europei.

Gruppo A: Serbia, Slovacchia, Belgio, Lettonia.

Gruppo B: Bielorussia, Gran Bretagna, Grecia, Turchia.

Gruppo C: Croazia, Svezia, Finlandia, Slovenia.

Gruppo D: Israele, Germania, Estonia, Polonia.

Gruppo E: Francia, Portogallo, Ungheria, Montenegro.

Gruppo F: Bosnia-Erzegovina, Lituania, Bulgaria, Repubblica Ceca.

Gruppo G: Spagna, Ucraina, Georgia, Macedonia del Nord.

Gruppo H: Italia, Russia, Olanda, Islanda.

OMNISPORT | 31-08-2021 15:13