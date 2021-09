Qualificazioni mondiali: bene Serbia e Norvegia, poker dell'Olanda

Altra tornata di sfide valide per le qualificazioni europee a Qatar 2022. Sabato si è aperta infatti la quinta giornata e lo ha fatto regalando anche importanti sorprese.

Nel Gruppo A l’Azerbaigian ha sfiorato un clamoroso successo sul campo dell’Irlanda. A Dublino è finita 1-1, con Duffy che all’87’ ha pareggiato la rete siglata da Makhmudov nel recupero del primo tempo.

Successo importante e come da pronostico per la Serbia che, superando 4-1 il Lussemburgo (in goal anche il ‘fiorentino’ Milenkovic), si porta a quota dieci in classifica appaiando in vetta il Portogallo (entrambe quattro partite giocate).

Nel Gruppo D la Francia conserva la vetta della classifica ma non va oltre l’1-1 sul campo dell’Ucraina. Prima vittoria, dopo due pareggi consecutivi, per la Finlandia che supera in casa il Kazakistan e si porta a -4 dai transalpini, ma con due partite giocate in meno.

Nel Gruppo F la Danimarca continua il suo cammino a punteggio pieno superando solo in extremis le Far Oer (1-0 con goal di Wind a 5’ dal termine), mentre Israele cala la ‘matita’ interna contro l’Austria (5-2) e la Scozia regola 1-0 la Moldavia.

Nel Gruppo G la Norvegia si impone per 2-0 sul campo della Lettonia (ad aprire le marcature è stato Haaland), ma la Turchia risponde con un 3-0 a Gibilterra (in goal anche Calhanoglu) e conserva quindi il primo posto in classifica. Segnali di ripresa per l’Olanda che batte con un netto 4-0 interno il Montenegro e si rilancia (è a -3 dalla Norvegia seconda, ma con una gara in meno).

Nel Gruppo H sono da registrare i successi della capolista Russia (2-0 a Cipro), della Croazia (decisivo Brozovic nell’1-0 in Slovacchia) e Slovenia (1-0 interno contro Malta).

