Qualificazioni Mondiali: Bulgaria-Italia, probabili formazioni

Dopo l’esordio vittorioso contro l’Irlanda del Nord a Parma, la Nazionale di Roberto Mancini fa tappa a Sofia per sfidare la Bulgaria nella seconda partita del girone di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Gli Azzurri non hanno mai vinto in terra bulgara, ma devono ottenere punti cruciali per il testa a testa contro la Svizzera, la vera rivale del Gruppo C.

Il ct potrebbe cambiare diversi uomini, anche in vista della sfida di mercoledì contro la Lituania. Senza Domenico Berardi, Francesco Caputo e Giorgio Chiellini, tornati nei rispettivi club perché acciaccati, l’allenatore jesino è pronto ad affidarsi in attacco a Belotti, mentre Federico Chiesa potrebbe vincere il ballottaggio con Pellegrini per una maglia da titolare. Barella potrebbe scendere in campo dal primo minuto a differenza della sfida con il Tardini, in difesa al fianco di Bonucci ci sarà uno tra Acerbi e Bastoni.

BULGARIA (3-4-2-1): P. Iliev; Dimov, Zanev, Bozhikov; Popov, Kostadinov, Chochev, Cicinho; Despodov, Yomov; D. Iliev.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Locatelli, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne.

OMNISPORT | 28-03-2021 11:12