30-03-2022 21:13

Luis Suarez ha trascorso una grande notte dopo aver superato Lionel Messi come miglior marcatore nelle qualificazioni mondiali CONMEBOL durante la vittoria dell’Uruguay contro il Cile.

L’attaccante dell’Atletico Madrid ha segnato un grande gol che ha aperto le marcature nella gara di martedì contro il Cile, prima che Valverde firmasse il raddoppio.

Quel gol ha sigillato il terzo posto per l’Uruguay dietro a Brasile e Argentina, mentre la Celeste si è qualificata per la Coppa del Mondo per la quinta volta nelle ultime sei edizioni.

Suarez ha ora trovato la rete 29 volte per il suo paese in 62 partite di qualificazione alla Coppa del Mondo, un gol più di Leo Messi avendo giocato due partite in più.

Il terzo della lista dopo Suarez e Messi è l’attaccante della Bolivia Marcelo Moreno, che ha segnato 22 gol in 58 partite, seguito da Alexis Sanchez del Cile (20 in 56) e dal grande argentino Hernan Crespo (19 in 33).

