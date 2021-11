Qualificazioni Mondiali: goleade per Germania e Croazia, pari Portogallo

11-11-2021 23:24

Qualificazioni europee ai Mondiali del Qatar vicine alla conclusione. Dopo l’accesso della Germania e della Danimarca alla fase finale, sono tante le squadre che stanno per approdare al massimo torneo internazionale previsto nel 2022.

Tra queste c’è la Russia, che nel penultimo turno ha schiantato con un roboante 6-0 Cipro, avvicinandosi a Qatar 2022 dopo l’edizione ospitata tre anni fa. La Croazia ha però surclassato Malta con sette reti e spera ancora. La Slovenia, già eliminata, ha pareggiato contro la Slovacchia.

Bene anche la Macedonia del Nord, che ha approfittato di un’Armenia in difficoltà per puntare ai playoff. Pari tra Romania e Islanda, senza reti. La Germania, già qualificata, batte con un roboante 9-0 il Liechtenstein.

Una delle sorprese è arrivata dal Lussemburgo, che ha espugnato il campo dell’Azerbaigian, ma soprattutto dalla Georgia: i padroni di casa hanno battuto la Svezia, dando una chance enorme alla Spagna. La Roja non ha sbagliato, battendo la Grecia con il rigore di Sarabia. Ora lo scontro diretto, per accedere ai Mondiali.

Nello stesso girone del Lussemburgo, il Portogallo pareggia contro l’Irlanda: pari punti con la Serbia per i lusitani, prossimi avversari nell’ultima sfida del girone.

GIRONE A

AZERBAIGIAN-LUSSEMBURGO 1-3 67′ Rodrigues (L), 78′ Thill (L), 83′ Salahli (A), 91′ Rodrigues (L)]

IRLANDA-PORTOGALLO 0-0

GIRONE B

GEORGIA-SVEZIA 2-0 [61′ e 78′ Kvaratskhelia]

GRECIA-SPAGNA 0-1 [26′ rig. Sarabia]

GIRONE H

RUSSIA-CIPRO 0-6 [4′ Erokhin, 55′ Smolov, 56′ Mostovoy, 62′ Sutormin, 82′ Zabolotny, 87′ Erokhin]

MALTA-CROAZIA 1-7 6′ Perisic (C), 22′ Caleta-Car (C), 31′ aut. Brozovic (M), 39′ Pasalic (C), 46′ Modric (C), 47′ Majer (C), 53′ Kramaric (C), 64′ Majer (C)]

SLOVACCHIA-SLOVENIA 2-2 18′ Zajc (SN), 58′ rig. Duda (SC), 62′ Mevlija (SN), 74′ Strelec (SC)]

GIRONE J

ARMENIA-MACEDONIA 0-5 [22′ Trajkovski, 36′ e 66′ rig. Bardhi, 79′ Ristovski, 90′ rig. Bardhi]

GERMANIA-LIECHTENSTEIN 9-0 [11′ rig. Gundogan, 20′ aut. Kaufmann, 22′ Sane, 23′ Reus, 49′ Sane, 76′ Muller, 80′ Baku, 86′ Muller, 89′ aut. Goppel]

ROMANIA-ISLANDA 0-0

