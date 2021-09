Qualificazioni Mondiali: Inghilterra e Belgio a valanga, Spagna k.o.

Serata ricca di gol quella delle Qualificazioni Mondiali andata in scena oggi sul continente europeo. A Budapest Sterling, Kane, Maguire e Rice mettono le ali all’Inghilterra che resta in testa al Gruppo I davanti alla Polonia di Lewandowski, in gol nel 4-1 rifilato dai biancorossi all’Albania.

Con lo stesso risultato, nel gruppo dell’Italia, l’Irlanda del Nord si sbarazza della Lituania, mentre il Belgio (Gruppo E) fa addirittura meglio annichilendo 5-2 l’Estonia grazie alla doppietta di Lukaku e alle reti di Vanaken, Witsel e Foket.

Sorprende invece la Spagna che a Solna, contro la Svezia, perde 2-1 (in gol Isak e Claesson dopo la marcatura iniziale di Soler) lasciando proprio agli scandinavi il primo posto in classifica nel Gruppo B.

Di seguito tutti i risultati della serata.

Gruppo B

GEORGIA-KOSOVO 0-1

18′ Muriqui

SVEZIA-SPAGNA 2-1

5′ Soler (Sp), 6′ Isak (Sv), 57′ Claesson (Sv)

Gruppo C

LITUANIA-IRLANDA DEL NORD 1-4

20′ Ballard (I), 52′ rig. Washinghton (I), 55′ Baravykas (L), 67′ Lavery (I), 82′ rig. McNair (I)

ITALIA-BULGARIA 1-1

16′ Chiesa (I), 39′ Iliev (B)

Gruppo E

ESTONIA-BELGIO 2-5

2′ Kaeit (E), 22′ Vanaken (B), 29′ e 52′ Lukaku (B), 64′ Witsel (B), 76′ Foket (B), 83′ Sorga (E)

REP. CECA-BIELORUSSIA 1-0

34′ Barak

Gruppo I

ANDORRA-SAN MARINO 2-0

18′ e 24′ Vales

UNGHERIA-INGHILTERRA 0-4

55′ Sterling, 63′ Kane, 69′ Maguire, 87′ Rice

POLONIA-ALBANIA 4-1

12′ Lewandowski (P), 25′ Cikalleshi (A), 44′ Buksa (P), 54′ Krychowiak (P), 89′ Linetty (P)

Gruppo J

LIECHTENSTEIN-GERMANIA 0-2

41′ Werner, 77′ Sané

NORD MACEDONIA-ARMENIA 0-0

ISLANDA-ROMANIA 0-2

47′ Man, 83′ Stanciu

OMNISPORT | 02-09-2021 23:44