Qualificazioni Mondiali, risultati 7a giornata: Germania salva, vince l'Olanda

Il Belgio, senza giocare, ha per le mani la possibile qualificazione diretta ai Mondiali. Il team di Martinez, impegnato in Nations League, tornerà in campo il 13 ottobre: contro l’Estonia, a meno di sorprese, arriverà il pass in virtù del pari tra Repubblica Ceca e Galles, che ha visto Ramsey protagonista in positivo e in negativo.

Colpo grosso dell’Olanda nel gruppo G, che batte la Lettonia di misura ma scappa da Turchia e Norvegia, fermatesi sull’1-1. Ora la formazione arancione si trova a più due in classifica rispetto a Calhanoglu e compagni, e a quattro da un team nordico orfano di Haaland (infortunato).

Nel girone H combattono colpo su colpo Croazia e Russia, entrambe vincenti nella settima giornata: a sedici punti, devono comunque fare i conti con una Slovenia a sei lunghezze dietro ma non ancora esclusa da qualificazione diretta e playoff. Skriniar decide in negativo per la Slovacchia, con un autogoal.

Il girone J sorride alla Germania, dopo aver rischiato di mettersi nei guai seriamente. Sotto contro la Romania, la Nazionale di Flick ha ribaltato la sfida con Gnabry e Muller. Non si arrende però la Macedonia del Nord, che batte con quattro reti il Liechtenstein, mentre l’Armenia si ferma a sorpresa contro l’Islanda.

GRUPPO E

REPUBBLICA CECA-GALLES 2-2 [36′ Ramsey (G), 38′ Pesek (R), 49′ aut. Ward (R), 69′ James (G)]

ESTONIA-BIELORUSSIA 2-0 [58′ Sarga, 93′ Zenjov]

GRUPPO G

LETTONIA-OLANDA 0-1 [19′ Klaassen]

TURCHIA-NORVEGIA 1-1 [6′ Akturkoglu (T), 41′ Thorstvedt (N)]

GIBILTERRA-MONTENEGRO 0-3 [7′ Marusic, 44′ rig. e 68′ Bequiraj]

GRUPPO H

RUSSIA-SLOVACCHIA 1-0 [24′ aut. Skriniar]

CIPRO-CROAZIA 0-3 [47′ Perisic, 80′ Gvardiol, 92′ Livaja]

MALTA-SLOVENIA 0-4 [27′ Ilicic, 50′ Sporar, 60′ Ilicic, 67′ Sesko]

GRUPPO J

GERMANIA-ROMANIA 2-1 [9′ Hagi (R), 52′ Gnabry (G), 81′ Muller (G)]

ISLANDA-ARMENIA 1-1 [35′ Hovhannisyan (A), 77′ Johannesson (I)]

LIECHTENSTEIN-MACEDONIA DEL NORD 0-4 [39′ Velkovski, 66 rig. Alioski, 74′ Nikolov, 83′ Churlinov]

OMNISPORT | 08-10-2021 22:50