Qualificazioni Mondiali: Scozia ai playoff, goleada Inghilterra

Dopo le partite di giovedì , la due giorni valida per la nona giornata delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 si conclude coi match del venerdì. Se Danimarca e Germania hanno festeggiato la promozione diretta al torneo del prossimo anno, la prima squadra qualificata ai playoff è la Scozia.

La formazione britannica, reduce dalla deludente spedizione di Euro 2020, ha battuto la Moldavia 2-0 assicurandosi il secondo posto dietro la Danimarca e dunque l’accesso certo ai playoff: ha deciso Patterson, autore di un goal e di un assist.

Non ci stati verdetti, invece, nelle gare delle 20:45. Le vittorie di Ungheria, Inghilterra e Polonia confermano che i britannici e il team Lewandowski si giocheranno primo e secondo posto nell’ultimo turno mentre l’Irlanda del Nord, nel girone dell’Italia, chiude battendo la Lituania.

Italia e Svizzera dovranno attendere l’ultima sfida, rispettivamente contro Irlanda del Nord e Bulgaria, per spartirsi playoff e qualificazione diretta. Spettacolo tra Austria e Israele, ennesimo successo per la Danimarca: il team nordico è ad un passo dall’ottenere l’en-plein di vittorie, fin qui su nove su nove, con primo goal subito a sorpresa contro le Far Oer.

GIRONE C

ITALIA-SVIZZERA 1-1 11′ Widmer (S), 36′ Di Lorenzo (I)]

IRLANDA DEL NORD-LITUANIA 1-0 [18′ aut. Satkus]

GIRONE F

MOLDAVIA-SCOZIA 0-2 [38′ Patterson, 65′ Adams]

AUSTRIA-ISRAELE 4-2 33′ Bitton I51′ rig. Arnautovic (A), 59′ Peretz (I), 62′ e 72′ Schaub (A), 84′ Sabitzer (A)]

DANIMARCA-ISOLE FAROE 3-1 18′ Skov Olsen (D), 62′ Brunn Laursen (D), 90′ Olsen (I), 93′ Maehle (D)]

GIRONE I

ANDORRA-POLONIA 1-4 5′ Lewandowski (P) 11′ Jozwiak (P, 45′ Vales (A), 47′ Milik (P), 73′ Lewandowski (P)]

INGHILTERRA-ALBANIA 5-0 [9′ Maguire, 18′ Kane, 28′ Henderson, 33′ e 47′ Kane]

UNGHERIA-SAN MARINO 4-0 [6′ Szoboszlai, 22′ Gazdag, 83′ Szoboszlai , 88′ Vecsei]

