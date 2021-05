Qualificazioni Roland Garros, avanzano Giannessi, Pellegrino e Cocciaretto

Sette italiani, cinque uomini e due donne, sono stati impegnati nella seconda giornata dei match di primo turno delle qualificazioni del Roland Garros. In campo maschile passano al secondo turno Alessandro Giannessi, che ha avuto ragione in oltre due ore e mezza del belga Ruben Bemelmans per 6-4 6-7(5) 7-5, e Andrea Pellegrino, che ha avuto la meglio col punteggio di 6-3 6-4 sul ceco Zdenek Kolar, fuori Paolo Lorenzi, 6-3 6-4 dal giapponese Taro Daniel, Lorenzo Giustino, 5-7 7-5 6-2 dal cinese Zhizhen Zhang, e Roberto Marcora, 6-3 6-3 dall’indiano Sumit Nagal. Tra le donne, avanza Elisabetta Cocciaretto, 6-3 2-6 6-1 all’ucraina Daria Snigur, Giulia Gatto-Monticone è invece stata eliminata 6-4 6-2 dalla giapponese Kurumi Nara.

OMNISPORT | 25-05-2021 21:48