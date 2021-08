Qualificazioni US Open, seconda giornata: avanzano Stefanini e Moroni

Bilancio non certo positivo per l’Italia nella seconda giornata dei primi turni maschile e femminile per le qualificazioni agli US Open: solo due vittorie su sette incontri. Lucrezia Stefanini ha avuto la meglio sulla georgiana Ekaterine Gorgodze, che la precede in classifica di 50 posizioni, 213 contro 163, col punteggio di 6-3 3-6 6-0, bravo anche Marco Moroni, numero 250, che ha battuto il ceco Tomas Machac, numero 143, per 7-5 6-4. Sconfitti tutti gli altri: Thomas Fabbiano 6-2 6-3 dallo svizzero di nascita finlandese Henri Laaksonen, Lorenzo Giustino 3-6 7-6 6-1 dallo statunitense Aleksandar Kovacevic, Alessandro Giannessi 6-1 6-3 dal boliviano Hugo Dellien, Lucia Bronzetti 3-6 6-1 6-4 dalla greca Valentini Grammatikopoulou e Jessica Pieri 6-1 6-3 dalla francese Oceane Dodin.

OMNISPORT | 26-08-2021 12:04