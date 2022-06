Qualifiche Catalogna, Bagnaia soddisfatto: "Sempre più costanti"

04-06-2022 16:33

Francesco Bagnaia conferma di essere in crescita con il secondo tempo nelle qualifiche del GP di Catalogna. Pole di Aleix Espargaro con l’Aprilia che ha fatto segnare un ottimo 1:38.742, il pilota della Ducati si è fermato ad appena 31 millesimi dallo spagnolo.

Bagnaia è comunque soddisfatto del tempo ottenuto: “Oggi le condizioni erano davvero difficilissime – spiega ai microfoni di Sky Sport –. Il caldo è davvero impressionante e per raggiungere la prestazione giusta occorre trovare il ritmo un giro dopo l’altro. La seconda posizione è soddisfacente perchè è impossibile piazzare il giro giusto quando la moto scivola così tanto. Sono contento sotto ogni punto di vista, Barcellona sta diventando una pista un po’ più ‘amica’”.

Sulla gara di domani, Bagnaia ha grandi aspettative: “Abbiamo lavorato bene lungo tutto il corso del fine settimana e abbiamo sempre compiuto passi in avanti. Anche nel corso della FP4 abbiamo avuto ottimi riscontri, girando con le gomme medie usate con una distanza più lunga del GP. Siamo sempre risultati costanti, anche se non abbiamo ancora scelto ufficialmente la mescola di domani. Ci siamo avvicinati ad Aleix Espargarò, vedremo se saremo in grado di lottare davvero per la vittoria, in una lotta che comprenderà anche Fabio Quartararo”.

Bagnaia in classifica deve deve recuperare 41 lunghezze a Quartararo e 33 ad Aleix Espargaro, non sarà semplice ma sicuramente se continuerà a essere costante l’impresa è possibile, anche perché il campionato è lungo.