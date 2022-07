Qualifiche GP d'Austria, le parole di Leclerc e Sainz

08-07-2022 19:53

Charles Leclerc, secondo classificato nelle qualifiche del Gran Premio d’Austria, si è espresso così ai microfoni di Sky Sport sulla sua performance: “Le condizioni erano impegnative, eravamo tutti e tre vicini (lui, Verstappen e Sainz)… Senz’altro è stata una qualifica entusiasmante. Ho faticato un po’ all’ultimo giro perché non riuscivo a riportare le gomme in temperatura dopo così tanto tempo ai box”.

“Max è stato leggermente più veloce quindi gli faccio i complimenti” – ha dunque proseguito Leclerc. “Sprint race? Voglio fare una gara pulita: è vero che le ultime cinque gare sono state un po’ un disastro da parte mia, ma ora spero che tutto sia pulito e di fare i punti che meritiamo”.

Il compagno di scuderia in Ferrari, ovvero Carlos Sainz, ha invece commentato così i giri di pista che lo han portato in terza posizione: “Se guardi indietro e riesamini il giro è ovvio che trovi qualche decimo perso che ti avrebbe potuto dare la pole… Ma anche Leclerc e Verstappen potrebbero dire lo stesso. La cosa positiva è che abbiamo fatto un bel giro, non era semplice visto che le gomme erano fredde dopo le due bandiere rosse alle Mercedes. Serviva avere fiducia nella macchina. So che c’erano alcuni punti dove poter far meglio, ma sono molto vicino e spero di batterli domani”.

“Siamo lì, è stata una bella qualifica – ribadisce Sainz – abbiamo avuto le stesse tempistiche, senza correre troppi rischi nel Q1 e nel Q2. Credo che questa parte del lavoro sia stata fatta bene. Ora ho più fiducia dopo le ultime gare, ma c’è ancora del lavoro da fare. Con le Libere di domani potremo provare la simulazione di gara: proveremo le gomme e cercheremo di metterci a nostro agio sia per la Sprint che per domenica”.