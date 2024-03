Quando si gioca Musetti-Alcaraz ottavo dei Miami Open 2024: data, orario, precedenti e dove vederlo in tv e streaming

Martedì 26 marzo ottavi di finale dei Miami Open che vedranno ancora in campo Musetti stavolta contro il fenomeno spagnolo. Appuntamento in serata per i tifosi azzurri

Le premesse perché a Miami ci registrasse quest’onda azzurra c’erano, ma la cautela ha indotto a riservare solo per questa fase del torneo un certo entusiasmo. Lorenzo Musetti è riuscito a realizzare un obiettivo ambito, ma non certo impossibile con l’approdo agli ottavi di questo Masters 1000 che lo vedrà in campo contro il fenomeno spagnolo Carlos Alcaraz.

Nonostante le avversità meteo e una certa e oggettiva difficoltà, Musetti è lì come Jannik Sinner, attuale numero 3 del ranking ATP. Appuntamento, dunque, per questo match che si preannuncia il più entusiasmante sulla carta per oggi martedì 26 marzo 2024 a partire dalle ore 20:30 circa.

Musetti contro Alcaraz, ottavo Miami Open 2024

Liquidati Safiullin e Shelton, l’avanzata di Musetti – secondo il tabellone – gli ha prospettato forse il match più complicato di questi ottavi contro Carlos Alcaraz.

Lo spagnolo è ancorato al 2° posto in classifica e dovrà difendere punti e ranking, anche se l’assenza di Nole Djokovic potrebbe essere un fattore da non sottovalutare.

Come spiegato, per Sinner, a più riprese non è solo il titolo ad essere allettante, ma quel che potrebbe riservare l’accumulo di punti e la posizione di Alcaraz che ha già lasciato intendere che non cederà nulla all’attuale numero 3 della classifica.

Secondo i calcoli spiegati a più riprese, l’obiettivo è ambizioso ma non certo improbabile per le caratteristiche e il programma di Jannik, con un team strutturato che dall’estate del 2023 lo affianca in questa impresa.

Dove vedere Musetti-Alcaraz in tv e streaming

Torniamo a Musetti e alla sua sfida contro Alcaraz: la partita è in programma martedì 26 marzo, nel tardo pomeriggio o in serata si presume visto che si tratta del 3° match sul Centrale di Miami a partire dalle ore 16 locali, dunque attorno alle 20-20:30.

Per chi volesse vedere in diretta o in streaming la partita che vedrà contrapposti Alcaraz e Musetti diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su Now il 26 marzo.

Riepilogando, per seguire in tv e streaming la sfida, ecco le coordinate di uno degli incontri clou di questi primi giorni del torneo:

Partita: Musetti-Alcaraz

Data: 26 marzo

Orario: 20:30 circa

Diretta: Sky Sport Tennis

Streaming: Now e SkyGO

I precedenti

Sono quattro i precedenti tra Musetti e il fenomeno spagnolo. A guardare gli incontri che precedono quello di Miami, lo spagnolo guida 3-1 (compreso un precedente a livello Challenger) e ha vinto gli ultimi due incontri. Musetti però si è aggiudicato quello più importante, ovvero la finale del torneo ATP 500 di Amburgo nel 2022. Alcaraz invece si è aggiudicato lo scontro diretto più recente, sul veloce di Pechino.

Quindi al momento, il bilancio è sfavorevole a Lorenzo che proverà a rimettersi in pista e per farlo dovrà eliminare Carlitos e puntare oltre.

