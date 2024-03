Quando gioca Jannik Sinner contro Tomas Machac ai quarti del Miami Open 2024: data, orario, precedenti e dove vederlo in tv e streaming

Mercoledì 27 marzo quarti di finale del Miami Open che vedranno ancora in campo Jannik. Appuntamento con questo attesissimo match a partire dalle ore 20

Arriva ai quarti del Miami Open con la forza e il vigore di una mentalità diversa, arricchita da singoli eventi che hanno alimentato la sua immagine pubblica, quella di un giovane campione che ha scelto di dimostrare che le componenti umane possono essere condivise pur non rimanendo schiacciato dalle sue stesse scelte.

Ha superato il connazionale Andrea Vavassori, Tallon Griekspoor e Christopher O’Connell approdando ai quarti contro Tomas Machac con qualche difficoltà di troppo tra meteo e interruzioni. In Florida è chiamato a un’impresa che sembra possibile, anche se ardua. Sinner, testa di serie n° 2 ricordiamo, si trova davanti un avversario forse alla sua portata sulla carta, ma non per questo da sottovalutare. Appuntamento stasera, 27 marzo, a partire dalle ore 20.

Sinner e Machac, una sfida alla portata di Jannik

Ha evitato il derby azzurro contro Matteo Arnaldi a causa (o grazie) a Tomas Machac che lo ha eliminato, stroncando i sogni del ragazzo che meglio promette in questa stagione. Sinner arriva a questo match dopo aver battuto O’Connell in due set, vincendo 6-4 6-3 e dimostrando come in questo torneo stia acquisendo una consapevolezza diversa.

Come già sottolineato, il progetto ambizioso di Sinner si snoda lungo l’intero calendario anche se qui a Miami ha un’occasione ghiotta per ribadire la centralità del suo tennis e mettere via punti preziosi. Non è questione di prestigio come per il Masters 1000 di Miami, si tratta piuttosto di incasellare questo evento nel quadro di una stagione di un progetto più ambizioso che potrebbe riservare l’accumulo di punti e accorciare le distanze da Carlos Alcaraz che nulla intende cedere all’attuale numero 3 della classifica.

Dove vedere Sinner-Machac in tv e streaming

Torniamo al match che segna per Sinner l’accesso alla fase più importante del torneo: la partita è prevista mercoledì 27 marzo. Secondo le ultime, dovrebbero scendere in campo attorno alle 20 italiane.

Per chi volesse vedere in diretta o in streaming la partita che vedrà contrapposti Sinner e Vavassori nel derby azzurro potrà farlo su Sky Sport Tennis e in streaming su Now il 27 marzo in serata attorno alle 20.

Riepilogando, per seguire in tv e streaming la sfida, ecco le coordinate di uno degli incontri clou di questi primi giorni del torneo:

Partita: Sinner-Machac

Data: 27 marzo

Orario: 20:00 circa

Diretta: Sky Sport Tennis

Streaming: Now e SkyGO

I precedenti

Se Sinner cerca la quarta semifinale consecutiva di questa stagione, il tennista ceco vuole mettersi alla prova e centrare un risultato importante. Tra loro non ci sono precedenti ufficiali. Sarà quindi una prima volta assoluta tra Sinner e Machac, ma il ceco ha già affrontato tennisti italiani e con ottimi risultati: è arrivato ai quarti a Miami superando Arnaldi, che aveva già battuto nettamente a Dubai un anno fa.

Dall’inizio del 2024 ha già avuto modo di sfidarsi (e vincere) contro Musetti a Marsiglia. A superarlo, agli Australian Open del 2021 è stato il solo Matteo Berrettini, unico azzurro che vanta questo primato. Al Challenger di Ortisei, quattro anni fa ha superato anche la promessa Next Gen, Luca Nardi.

