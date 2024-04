Quando gioca Jannik Sinner contro Holger Rune, quarto di finale di Montecarlo: data, orario, precedenti e dove vederlo in tv e streaming

Oggi 12 aprile alle ore 13:00 l'incontro dell'azzurro contro la testa di serie n°7: appuntamento in tv e streaming e in diretta con il nostro live testuale

Non sarà anche la superficie dove esprime al meglio il suo tennis e la sua indubbia intelligenza tattica, ma Jannik Sinner sulla terra rossa di Montecarlo sta dimostrando una qualità crescente. E meritevole di nota, dopo aver liquidato (nell’ordine) Sebastian Korda e Jan-Lennard Struff. Ai quarti, stando al tabellone, dovrà misurarsi con un personaggio tra i più temibili, Holger Rune che qui, nel Principato di Monaco, ha un precedente importante proprio con l’azzurro.

La partita, ricordiamo, è prevista per oggi 12 aprile da programma a partire dalle ore 13, salvo imprevisti. Il meteo, invece, promette di esaltare le bellezze della Costa Azzurra con sole splendente fino alla finalissima. Anche questa sfida ha la sua valenza, alla luce della classifica ATP e del forfait di Carlos Alcaraz, che è stato costretto al ritiro da un problema al braccio destro.

Jannik Sinner e Holger Rune, la sfida clou dei quarti a Montecarlo

L’antagonismo tra Sinner e Rune, qui a Montecarlo, ha un sapore agrodolce ma non è solo questione di precedenti e statistiche. Espressione di una generazione di campioni di livello, dotati di servizio e di un destro poderoso entrambi, fino alle ATP Finals, il danese era uno di quegli avversari che l’altoatesino soffriva di più.

Archiviata anche la pratica Struff in poco tempo, relativamente, Sinner approda ai quarti di Montecarlo dimostrando il suo stato di forma, la sua maturità tennistica e i miglioramenti raggiunti sul servizio. Una evidenza di quella crescita che, nell’ultimo anno, è da attribuire anche al cambio di staff che è parso in linea con gli obiettivi che Jan si è prefissato. In pratica, poi, qui può accantonare quel tesoretto utile a difendere il posto n° 2 in classifica, davanti a Alcaraz.

Come già sottolineato, il progetto dell’azzurro si snoda lungo l’intero calendario, anche se a Monaco potrebbe non bissare il successo degli Australian Open e ai Miami Open.

Dove vedere Sinner-Rune in tv e streaming

Torniamo al match che segna per Sinner il terzo match in questo torneo: la partita è programmata per venerdì 12 aprile alle ore 13:00.

Per chi volesse vedere in diretta o in streaming la partita che vedrà contrapposti Sinner e Rune potrà farlo su Sky Sport Tennis e in streaming su Now. La diretta testuale, esclusiva, come sempre sarà curata anche dalla redazione di Virgilio Sport nel nostro live.

Riepilogando, per seguire in tv e streaming il debutto di Montecarlo, ecco le coordinate di uno degli incontri clou di questi primi giorni del torneo:

Partita: Sinner-Rune

Data: 12 aprile

Orario: 13:00 circa

Diretta: Sky Sport Tennis

Streaming: Now e SkyGO

I precedenti

Chiudiamo con i precedenti, di cui abbiamo accennato prima senza approfondire un tema centrale, anche nel tennis. Rune è in vantaggio negli scontri diretti per 2-1 su Sinner. Contro l’azzurro, ha vinto nel 2022 in semifinale a Sofia e nel 2023 proprio nelle semifinali di Montecarlo in tre set; tuttavia c’è una sfida che va letta come estremamente interessante oltre che funzionale al raggiungimento di quel bottino di punti strategici qui.

L‘ultimo precedente tra Rune e Sinner, infatti, risulta estremamente recente ed è a favore dell’altoatesino, che ha ottenuto il successo ai gironi delle ATP Finals 2023 proprio sul danese. Un risultato recentissimo che potrebbe essere confermato, in questo quarto incontro.

