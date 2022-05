I rossoblu di Agostini non sono riusciti a superare proprio il Venezia, non andando oltre lo 0-0 al Penzo, e non sono stati in grado di sfruttare la debacle interna della Salernitana contro l’Udinese , retrocedendo quindi in Serie B dopo un’annata vissuta tra pochissimi alti e tantissimi bassi.

Se in alto il Milan può gioire per la vittoria dello scudetto, Cagliari , Genoa e Venezia hanno affrontato un’annata che ha portato, soprattutto per sardi e liguri, ad una sofferta e dolorosa retrocessione.

La Serie A è arrivata al termine della sua stagione e il campionato ha decretato i suoi verdetti sia per i piani alti della classifica che per le ultime posizioni della stessa.

Quando nasce il Paracadute?

Per tale ragione, come avviene dalla stagione 2009/2010 in avanti, i club retrocessi potranno contare su un supporto economico da parte della Lega Serie A.

Le fasce per determinare il paracadute

La Lega Serie A mette a disposizione per il paracadute una somma massima di 60 milioni di euro. Per determinare il compenso da assegnare vengono stabilite tre fasce sulla base delle partecipazioni alla massima serie sei club:

Società di fascia A : alle neopromosse tornate in Serie B dopo una stagione in Serie A sono garantiti 10 milioni di euro;

: alle neopromosse tornate in Serie B dopo una stagione in Serie A sono garantiti 10 milioni di euro; Società di fascia B : alle squadre retrocesse in Serie B dopo aver militato in Serie A per due stagioni anche non consecutive nelle ultime tre, compresa quella in cui è si è realizzata la retrocessione, sono garantiti 15 milioni di euro;

: alle squadre retrocesse in Serie B dopo aver militato in Serie A per due stagioni anche non consecutive nelle ultime tre, compresa quella in cui è si è realizzata la retrocessione, sono garantiti 15 milioni di euro; Società di fascia C: alle retrocesse dalla Serie A che hanno partecipato ad tre stagioni di massima serie anche non consecutive nelle ultime quattro, compresa quella in cui è maturata la retrocessione, sono garantiti 25 milioni di euro.

Nel caso in cui, in una stagione sportiva, la somma delle suddette singole quote spettanti agli aventi diritto al “paracadute” ecceda l’ammontare complessivo di 60 milioni di euro stanziati, le quote spettanti a ciascun club avente diritto saranno proporzionalmente ridotte.

Nel caso in cui, viceversa, in una stagione sportiva, la somma delle singole quote sia inferiore ai 60 milioni di euro, il residuo andrà ad alimentare il fondo “paracadute retrocesse” relativo alla stagione successiva fino all’ammontare massimo di 75 milioni di euro.

Nella scorsa stagione, per esempio, sono stati distribuiti 45 milioni di euro a Parma, Crotone e Benevento.

La quota residua di 15 milioni, come deciso dall’assemblea di Serie A, è finita all’interno della cifra complessiva dei diritti tv distribuita tra tutti i club della massima serie.

Paracadute Serie A: le cifre anno per anno

Per appoggiare e supportare la finalità del paracadute, che ricordiamolo serve a sostenere i club retrocessi per i minori introiti e i costi da categoria superiore, la somma viene erogata nel breve termine:

40% entro il giorno successivo alla fine del campionato di Serie A;

entro il giorno successivo alla fine del campionato di Serie A; 60% entro la 15 giorni dalla prima partita ufficiale disputata nella stagione successiva alla retrocessione.

Quanto hanno incassato Cagliari, Genoa e Venezia

Cagliari : 25 milioni di euro;

: 25 milioni di euro; Genoa : 25 milioni di euro;

: 25 milioni di euro; Venezia: 10 milioni di euro.

Quanto hanno incassato le squadre retrocesse negli ultimi campionati:

2020/2021

– Benevento: 10 milioni

– Crotone: 10 milioni

– Parma: 25 milioni

– Lecce: 10 milioni

– Brescia: 10 milioni

– Spal: 25 milioni

– Empoli: 25 milioni

– Frosinone: 10 milioni

– Chievo: 25 milioni

– Crotone: 15 milioni

– Verona: 25 milioni

– Benevento: 10 milioni

-Empoli: 25 milioni

– Palermo: 25 milioni

– Pescara: 10 milioni

– Carpi: 10 milioni

– Frosinone: 10 milioni

– Verona: 25 milioni

Fino alla stagione 2014/2015 la cifra totale garantita per il paracadute era di 30 milioni di euro totali (15 milioni fascia A, 10 milioni Fascia B e 5 milioni Fascia C) rispetto ai 60 ad oggi deliberati.

In quell’anno era stato garantito a Bologna e Catania un totale di 12,5 milioni ciascuno e 5 milioni al Livorno.

Un’altra sostanziale modifica al rialzo era stata introdotta nel 2012 quando l’importo totale stanziato per il “paracadute” era stato alzato da 15 a 30 milioni di euro.

L’idea del paracadute non è tipica del calcio italiano ma piuttosto importata, come tanto altro, dalla Premier League.

La lega di calcio inglese, che aiuta i club retrocessi tramite il “Paracadute Payment“, garantisce ai club retrocessi in Championship circa 90 milioni di euro spalmati in 4 anni, interrompendo l’erogazione in caso di successiva ritorno in Premier della squadra interessata.

La tematica del paracadute aiuta le squadre retrocesse a sostenere i costi (principalmente ammortamenti e stipendi) e gli investimenti sostenuti per fronteggiare la Serie A che restano allo stesso livello in caso di retrocessione in Serie B, a fronte di minori ricavi da diritti tv e ticketing.