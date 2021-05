Quartararo: "E' tosta, sono al limite"

Fabio Quartararo ha analizzato la sua pole position ottenuta nelle qualifiche ufficiali del Gp di Spagna: “Oggi è stata veramente tosta. Non sono state qualifiche perfette. Non sono veramente veloce come abbiamo visto l’anno scorso. Sono al limite totale”.

“Nelle curve 6 e 13 ero veramente al massimo e pensavo che sarei andato a cadere. Ma la cosa più importante è che siamo in pole e abbiamo la stessa fiducia di Portimao e Qatar. Dobbiamo confermare le gomme per domani. Sono molto contento e ringrazio il team per questo lavoro incredibile”.

OMNISPORT | 01-05-2021 15:28