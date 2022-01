Quartararo: "Il milgior pilota 2021? Faccio il mio nome"

20-01-2022 17:54

Chi è stato il miglior pilota del 2021 in MotoGP? Il campione del mondo Fabio Quartararo non ha dubbi: “Direi me stesso perché ho vinto il titolo e il miglior pilota vince il titolo…Non voglio sembrare arrogante”.

“Ma onestamente, la stagione prima Mir ha vinto il mondiale e per me il migliore non deve essere il pilota più veloce – ha continuato Quartararo -. Per me il miglior pilota è quello che è il migliore dopo tutte le gare. Ogni anno è diverso e penso che possiamo dire che siamo stati i migliori della stagione sotto questo aspetto”.

