Quartararo: "Sono più calmo rispetto all'anno scorso"

Ecco le dichiarazioni del leader della classe MotoGP Fabio Quartararo nella conferenza stampa di vigilia del Gran Premio di Spagna sul circuito di Jerez de la Frontera.

“Sono molto contento, il circuito mi piace tanto. Mi sento benissimo sulla moto e mi trovo alla grande con la squadra – dice il francese della Yamaha -. Prima di tutto penso a lavorare, come abbiamo fatto dal Qatar in avanti, senza pensare ai due successi dello scorso anno. Voglio essere concentrato e farmi trovare pronto, aver vinto 2 volte qui non significa molto. Ho più esperienza e credo che il 2020 mi abbia aiutato tanto. Nel 2019 tutto era perfetto, me la sono goduta tanto, mentre lo scorso anno c’è stato un andamento più altalenante. Abbiamo avuto problemi di elettronica, poi di motore. Ho imparato a restare calmo, quando mi arrabbio in moto non do commenti chiari agli ingegneri. Con più calma e meno stress va meglio. Stiamo andando nella direzione giusta e ne sono felice”.

OMNISPORT | 29-04-2021 19:41