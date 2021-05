Quartararo, tris di pole: "Ho rischiato ma ha pagato"

Fabio Quartararo festeggia la sua terza pole consecutiva a Le Mans: “Penso che è la prima volta che sono stato così nervoso prima di una qualifica. Con l’acqua non mi trovavo bene, la media non l’abbiamo provata tutto il weekend. Sono entrato e ho visto che la pista era quasi tutta asciutta. C’era solo l’ultimo settore dove non erano molto buone le condizioni”.

“Prima dell’ultimo giro ero settimo-ottavo e mi sono detto ‘Ok, o faccio la prima fila o cado’. Ho fatto qualche errore, non pensavo di aver fatto un giro così buono. Ma sono molto contento. Abbiamo fatto una modifica sulla moto prima di partire e non è stata molto buona. Ma ho fatto la pole anche così. Sono molto contento”.

OMNISPORT | 15-05-2021 15:33