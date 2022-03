Quick-Step Alpha Vinyl, Alaphilippe soddisfatto della sua Tirreno

14-03-2022 10:41

È un bilancio positivo quello fatto da Julian Alaphilippe al termine della Tirreno-Adriatico, corsa in cui, anche non alzando le braccia al cielo, il francese della Quick-Step Alpha Vinyl ha ottenuto buone indicazioni.

“Per me il bilancio è soddisfacente anche se chiaramente avremmo voluto vincere per concluderla al meglio. È stata una settimana difficile e usurante, ora l’obiettivo è recuperare al meglio in vista della Sanremo. Spero di riuscirci e vedremo cosa riuscirò a fare” ha detto a Spaziociclismo l’iridato, protagonista sabato di una bella fuga sul Carpegna.

“Sabato mi sono divertito, ero contento di essere in fuga perché volevo testare la gamba con uno sforzo di un certo tipo, poi eventualmente ero pronto per aiutare Remco se avesse provato qualcosa”.

Alaphilippe ora si focalizzerà sulla Milano-Sanremo, gara dove sarà al via anche un Tadej Pogacar in forma davvero smagliante.

“Non so cosa vorrà fare Pogacar alla Sanremo, ma sarà sicuramente interessante” ha dichiarato Alaphilippe su quello che sabato prossimo sarà certamente uno dei suoi rivali più pericolosi.

OMNISPORT