Quincy Promes rischia 9 anni di carcere: l’ex Ajax accusato di traffico di droga

L'esterno dello Spartak Mosca, Quincy Promes, rischia fino a 9 anni di carcere. Questa infatti è la richiesta della procura olandese per il classe '92 accusato di traffico di cocaina

24-01-2024 22:59

Stando alle notizie proveniente dai Paesi Bassi, il tribunale di Amsterdam avrebbe chiesto 9 anni di carcere per Quincy Promes, indagato per traffico di stupefacenti. Secondo quanto riportato, l’ala oranje dello Spartak Mosca, già accusato in passato di tentato omicidio, avrebbe importato più di una tonnellata di cocaina.

Traffico di droga: più di una tonnellata di cocaina

1.361 chili di cocaina. Questa sarebbe l’enorme quantità di cocaina che Quincy Promes avrebbe contribuito a importare secondo la procura olandese che ha chiesto per lui una pena pari a nove anni di carcere. Assieme all’ex Ajax è indagata anche Marylio V., per la quale sono stati chiesti 8 anni di reclusione.

Tentato omicidio nei confronti del cugino

Non è la prima volta che Promes sale alla ribalta per notizie legate alla giustizia. L’esterno dello Spartak Mosca è infatti indagato anche per tentato omicidio ai danni del cugino. L’avvenimento risalirebbe a una festa del 2020 durante la quale l’ex Ajax avrebbe accoltellato il parente. Per questo reato la richiesta della procura è di due anni.

Promes nega tutto e confida nella Russia

Tramite i suoi legali Promes, che non ha preso parte all’udienza, si è sempre dichiarato innocente, negando qualunque sua partecipazione ai fatti imputatigli. Per essere sicuro di evitare la condanna l’ex ala della Nazionale oranje, nei confronti della quale non è stato emesso alcun mandato di estradizione, sarebbe al lavoro per ottenere la cittadinanza russa, in modo da non poter essere perseguito dalla giustizia olandese.