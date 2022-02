Quintana fa suo il Tour des Alpes Maritimes et du Var

20-02-2022 17:30

Avvio di stagione coi fiocchi per Nairo Quintana. Il 32enne dell’Arkea-Samsic infatti, dopo il successo al Tour de la Provence, ha conquistato anche il Tour des Alpes Maritimes et du Var, corsa in cui, grazie al trionfo nell’ultima tappa con arrivo a Blausasc, ha portato a casa sia la classifica generale che quelle a punti e della montagna.

“Per noi è sempre importante vincere visto che ci siamo fissati obiettivi importanti quest’anno per continuare a crescere e passare nel WorldTour” ha dichiarato il nativo di Combita.

“È per questo che sono stato ingaggiato. Siamo motivati e finora siamo stati anche fortunati e le cose stanno girando per il verso giusto. In queste condizioni si può lavorare con serenità”

Alle sue spalle, sul secondo gradino del podio, è salito Tim Wellens (vincitore proprio davanti a Quintana della seconda tappa), mentre terzo ha concluso Guillaume Martin (2° a 1’21” dal colombiano nella frazione conclusiva).

Di seguito l’ordine d’arrivo dell’ultima tappa e la classifica finale della corsa francese.

1. Nairo Quintana (COL/Arkéa-Samsic) – 2:55:17

2. Guillaume Martin (FRA/Cofidis) a 1:22

3. Alexis Vuillermoz (FRA/TotalEnergies) a 1:30

4. Thibaut Pinot (FRA/Groupama-FDJ) a 1:30

5. Tim Wellens (BEL/Lotto-Soudal) a 1:30

6. Michael Storer (AUS/Groupama-FDJ) a 1:37

7. Andrea Vendrame (ITA/AG2R-Citroën) a 2:25

8. Aurélien Paret-Peintre (FRA/AG2R-Citroën) a 2:25

9. Remy Mertz (BEL/Bingoal) a 2:25

10. Romain Combaud (FRA/Dsm) a 2:25

Classifica generale

1. Nairo Quintana (COL/Arkéa-Samsic) – 10:56:01

2. Tim Wellens (BEL/Lotto-Soudal) a 1:30

3. Guillaume Martin (FRA/Cofidis) a 1:49

4. Valentin Madouas (FRA/Groupama-FDJ) a 2:50

5. Bauke Mollema (NED/Trek-Segafredo) a 2:52

6. Amanuel Gebreigzabhier (ERI/Trek-Segafredo) a 2:55

7. Alexis Vuillermoz (FRA/TotalEnergies) a 2:57

8. Andreas Kron (DEN/Lotto-Soudal) a 3:52

9. James Shaw (GBR/EF Education-EasyPost) a 3:56

10. Kevin Geniets (LUX/Groupama-FDJ) a 3:58

