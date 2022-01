QUIZ - Quante ne sai sui Giochi invernali di Pechino 2022?

29-01-2022 09:08

I Giochi olimpici invernali di Pechino 2022 sono ormai alle porte: nonostante le mille difficoltà dovute all’emergenza sanitaria globale, il prossimo 4 febbraio inizierà ufficialmente la XXIV edizione delle Olimpiadi invernali, anche se alcune gare sono già in programma il 2 e il 3. Il fuso orario di 7 ore non gioca a nostro favore, dal momento che molte gare di rilievo (in particolare di pattinaggio di figura e sci alpino) si terranno quando in Italia sarà notte fonda, ma sull’onda dell’entusiasmo dei tanti successi dell’anno scorso siamo sicuri che sarete in tanti incollati davanti al televisore.

Se ti affascina tutto ciò che riguarda la montagna e gli sport invernali e non vedi l’ora che inizino i Giochi di Pechino 2022 perchè non ti metti alla prova con il nostro quiz?

ITALIAMEDIA