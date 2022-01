QUIZ - I numeri della Serie A: quante ne sai sul girone di andata?

31-12-2021 20:00

Con il campionato fermo fino all’Epifania è tempo di guardarsi indietro a tutto ciò che è successo nel girone di andata, che ha coronato l’Inter di Simone Inzaghi campione d’inverno. Al di là della “semplice” classifica ci sono però tanti altri dati che si possono prendere in considerazione per scoprire dettagli curiosi o record inaspettati. Sai per esempio qual è il portiere che ha compiuto più parate? Oppure il giocatore di movimento più veloce, o ancora quello che ha corso più chilometri?

Se ti senti un tuttologo del calcio e non hai paura di metterti alla prova, ti sfidiamo a rispondere correttamente alle domande del nostro quiz sul girone di andata di Serie A!

ITALIAMEDIA