QUIZ - Primati belli e brutti del campionato di Serie A: prova a indovinare i migliori e i peggiori

Dieci domande difficili sui record statistici del campionato di Serie A 2024-25: numeri sorprendenti

Il campionato di Serie A è appena terminato ed è già tempo di bilanci statistici. In questo quiz abbiamo individuato 10 indicatori numerici delle prestazioni dei giocatori protagonisti del campionato. Ci sono primati belli e primati meno belli che sono detenuti da giocatori il più delle volte insospettabili. Insomma un quiz pieno di sorprese, numeri e trabocchetti destinato a quelli che hanno visto tutto, ma proprio tutto, dell’ultimo campionato. Per ogni domanda 15 secondi di tempo. Pronti… Via!