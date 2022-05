21-05-2022 09:33

Fondato nel 1899, il Milan è uno dei club più longevi della storia del calcio, oltre a essere uno dei più titolati al mondo. Dalla società rossonera sono passate leggende del calibro di Paolo Maldini, Andriy Shevchenko, Filippo Inzaghi… e chi più ne ha, più ne metta. Ognuno di loro ha contribuito a far entrare il Milan nell’olimpo del calcio e nei cuori dei sostenitori di tutto il mondo.

Tutti i trionfi del Milan

Facciamo un tuffo nel passato e arriviamo al 1901, ovvero l’anno in cui i rossoneri hanno alzato il loro primo scudetto dopo aver sconfitto in finale il Genoa. Da qui in poi è stato un vero e proprio susseguirsi di successi nazionali e internazionali che hanno fatto guadagnare al Milan un posto d’onore nella classifica delle squadre migliori del mondo. Con 48 titoli totali (di cui 18 scudetti, 5 Coppe Italia, 7 Supercoppe Italiane, 7 Champions League, 5 Supercoppe Europee, 2 Coppe delle Coppe, 3 Coppe Intercontinentali e 1 FIFA Club World Cup), il Milan è oggi la seconda squadra italiana per trofei e la terza al mondo per titoli internazionali.

Le leggende rossonere in campo e in panchina

Tanti titoli sì, ma ancora di più sono le personalità di spicco che hanno vestito la maglia rossonera. Da elencare sono veramente troppi e sicuramente sfugge più di qualche nome. Si inizia dal più grande giocatore italiano di tutti i tempi Giuseppe Meazza passando per Cesare e Paolo Maldini fino ad arrivare a Franco Baresi, Alessandro Costacurta e a palloni d’oro come Gianni Rivera e Kakà. Talenti che sono diventate leggende grazie anche e, soprattutto, al lavoro svolto da grandi allenatori che ne hanno saputo valorizzare le qualità. Anche in questo caso l’elenco sarebbe troppo lungo, ci fermiamo quindi ai primi tre nomi della classifica stilata in base al numero delle stagioni passate sulla panchina rossonera. Primo gradino del podio è occupato da Nereo Rocchi, con 13 stagioni rossonere alle spalle e 10 trofei. Al secondo posto Giuseppe Viani, con 9 stagioni e 4 trofei. La medaglia di bronzo invece va a Nils Liedholm e Carlo Ancelotti: entrambi con otto stagioni rossonere alle spalle e rispettivamente con uno e sette trofei in bacheca.

E tu sei un vero tifoso rossonero? Conosci ogni dettaglio della sua storia, ogni suo marcatore e allenatore? Scoprilo mettendoti alla prova con il nostro quiz sulle curiosità sul Milan.

