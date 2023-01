QUIZ - Supercoppa italia: quante ne sai?

13-01-2023 15:36

Tra pochi giorni andrà in scena la 34esima edizione della Supercoppa italiana. Milan e Inter, in quanto detentrici rispettivamente dello Scudetto e della Coppa Italia, si daranno battaglia per il trofeo. Teatro della contesa, come d’abitudine da qualche anno a questa parte, uno stadio straniero: si giocherà, infatti, nello Stadio internazionale “Re Fahd” negli Emirati Arabi.

La storia della Supercoppa italiana, tra i vari trofei in palio nel belpaese, è relativamente recente. Sapresti dire quando sia nata? E chi ne abbia vinte di più? Il capocannoniere della competizione, chi è? Quante pensi di essere ferrato in materia? Mettiti alla prova col nostro quiz e scoprilo subito!

