Rabiot e il futuro: “La mia filosofia è 'qui e ora'”

Il francese della Juventus potrebbe partire a fine stagione: “Devo solo fare bene e aiutare la squadra”

17-02-2023 12:06

Diventato uno dei punti fermi della Juventus, il francese Adrien Rabiot a fine stagione potrebbe comunque fare la valigie. Ai microfoni di Sky, il centrocampista vice campione del mondo non si sbottona: “La mia filosofia è ‘qui e ora’: sono alla Juventus e cerco di fare bene e dare sempre il 100%, lo stesso con la maglia della Francia. Adesso non ci penso, devo solo fare bene e aiutare la squadra, vedremo con la società e capiremo se si può andare avanti. Adesso penso solo al campionato e ad aiutare la squadra ad andare avanti il più possibile in Europa”.