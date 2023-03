Rabiot piace al Manchester United

Nuovo assalto degli inglesi a parametro zero

07-03-2023 12:03

Adrien Rabiot, che non ha ancora rinnovato il contratto con la Juventus, ha diversi estimatori. Il centrocampista francese piace molto in Premier League ed ad altre realtà del calcio internazionale. Football Insider, portale inglese, rivela che il Manchester United, dopo aver tentato un assalto a vuoto la scorsa estate, i Red Devils ci riproveranno a costo zero, con i cugini dello City che scrutano all’orrizonte.