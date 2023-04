Rabiot: “Sono concentrato solo sulla stagione della Juventus”

Il centrocampista francese preferisce svicolare sul suo futuro: “Un mio ritorno al Psg? Si sta facendo solo tanto rumore”

02-04-2023 15:19

Adrien Rabiot non parla del suo futuro, anche se è sulla bocca di tutti. Grazie alla bellissima stagione che sta facendo con la Juventus e al contratto che è in scadenza, infatti, potrebbe a breve cambiare squadra. Lui però, a Telefoot, si schermisce così: “Un mio ritorno al Paris Saint Germain? Sinceramente non c’è niente di speciale da dire in merito, al momento si sente solo tanto rumore. So che è una questione che interessa a tanti, ma voglio ribadirlo: sono davvero concentrato sulla conclusione di questa stagione con la Juventus”.

Ieri contro il Verona Rabiot non ha giocato per squalifica, ma è pronto a dare il suo contributo contro l’Inter nella semifinale di andata di Coppa Italia.