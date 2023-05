Le premiazioni previste durante gli Internazionali BNL d’Italia

02-05-2023 13:17

I premiati per la Racchetta d’oro 2023 sono Stefan Edberg e Martina Navratilova. Il riconoscimento è assegnato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel ai tennisti che hanno fatto la storia del tennis. Le premiazioni avverranno durante gli Internazionali BNL d’Italia: il 12 maggio per Edberg e il 20 maggio per Martina Navratilova.

Edberh Ha vinto 6 tornei del Grande Slam, 1 ATP Finals ed è stato numero 1 al mondo. Con la nazionale svedese ha cinto quattro volte la Coppa Davis. Dal 2014 al 2015 ha anche allentato Roger Federer. Carriera lunghissima per Navratilova, dal 1973 al 2006 con una pausa tra il 1996 e il 2000, durante la quale ha vinto 59 titoli Slam (18 in singolare, 31 in doppio, 10 in doppio misto). Per 331 settimane è stata in testa alla classifica singolare WTA, meglio di lei ha fatto soltanto Steffi Graf (377).