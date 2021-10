Radu, parla l'agente: "Situazione difficile alla Lazio"

Momento complicato per Stefan Radu, che non ha ancora debuttato in questa stagione con la maglia della Lazio: “La situazione di Radu alla Lazio non è delle migliori. Non ha mai giocato in questo inizio stagione fra coppe e campionato, e per lui, dopo tornei ad alti livelli, è un momento particolare”.

Matteo Materazzi, agente del difensore, ai microfoni di Radio Incontro Olympia fa luce sul momento del suo assistito: “Stefan sta benissimo, si allena da grande professionista quale è, le decisioni ovviamente le prende mister Sarri, lui quando sarà il momento come sempre si farà trovare pronto. Ho parlato con Radu dopo il vaccino somministrato, fisicamente si sentiva giù, tuttavia, ha recupero e lottato come un leone e continuerà a farlo”.

L’Inter: “Che Inzaghi lo volesse è il segreto di Pulcinella. Radu ha scelto con il cuore, perciò è rimasto alla Lazio. Da tifoso mi dispiace non vederlo in campo, ma nel calcio tutto può cambiare in un attimo…”.

OMNISPORT | 12-10-2021 19:33