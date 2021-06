Rafa Benitez al posto di Ancelotti all'Everton: firma la prossima settimana

Goal ve lo aveva svelato qualche giorno fa: Rafa Benitez era un serio candidato per la successione di Carlo Ancelotti all’Everton. Il candidato più serio, anzi. E i colloqui si sono intensificati a tal punto da arrivare praticamente alla fumata bianca, attesa ormai tra qualche giorno.

Proprio così: come rivela ‘Sky Sports UK’, Benitez è destinato a diventare il nuovo manager dell’Everton. Lui che a Liverpool, ma ai Reds, è ancor oggi un’icona dopo aver conquistato tutto o quasi. Compresa la leggendaria Champions League di Istanbul del 2005.

La firma di Benitez con l’Everton, ancora alla ricerca di un nuovo condottiero dopo il ritorno a Madrid di Ancelotti, arriverà con ogni probabilità nei prossimi giorni. L’Everton spera di poter ufficializzare il suo nuovo allenatore all’inizio della prossima settimana.

“Le mie esperienze con Liverpool, Chelsea e Newcastle sono state tutte molto soddisfacenti. Per questo motivo la mia priorità continua ad essere la Premier League – diceva qualche mese fa Benitez, anticipando la possibilità di tornare in Inghilterra – La mia famiglia vive in Inghilterra e lì c’è il campionato più completo in otto e per tutto, ma non escludo nulla a fronte di un progetto con obiettivi chiari e definiti e con i mezzi per raggiungerli. Sono queste le condizioni che mi sono posto”.

Il desiderio dello spagnolo sta per esaudirsi. E pazienza se sarà sull’altra sponda del Mersey. L’ultima esperienza dell’ex allenatore del Napoli, peraltro accostato proprio a un ritorno in azzurro in primavera, è stata in Cina con il Dalian Pro, club da cui si è separato a gennaio.

26-06-2021 19:14