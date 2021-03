Rafa Benitez più lontano dal Napoli

Rafael Benitez, di ritorno in Europa dopo l’esperienza in Cina, in un’intervista al Daily Mail ha fissato come priorità numero uno un suo ritorno in Premier League: “La mia priorità è l’Inghilterra, perché ovviamente mi piace la Premier League e la mia famiglia è qui. Ma voglio competere. O avere un progetto che ti permetta di avvicinarti e poi provare a competere. Voglio restare in Europa e voglio restare in Inghilterra. Se arriva quella giusta in Inghilterra, possiamo firmare domani”.

“Ma quale sarebbe quella giusta? Il progetto, la squadra competitiva, non ce n’è una giusta al momento quindi bisogna aspettare. Vorrei aspettare ancora uno o due mesi per trovare quella giusta”.

L’allenatore spagnolo era stato accostato anche al Napoli nelle scorse settimane: il club azzurro dirà addio a Gattuso a giugno e sta valutando una rosa di nomi, tra cui figura anche quello del mister iberico, che ha lavorato per due anni sotto il Vesuvio.

OMNISPORT | 21-03-2021 15:10