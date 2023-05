Rafa Nadal, anche Alex Corretja è preoccupato

Gli ultimi ritiri dello spagnolo gettano un'ombra sulla partecipazione al Roland Garros e sulla carriera

08-05-2023 21:52

Rafael Nadal dopo il Masters 1000 di Madrid è stato costretto a saltare anche gli Internazionali d’Italia a Roma: una decisione che getta un’ombra non solo sulla partecipazione del tennista di Manacor al Roland Garros ma anche sul prosieguo della carriera del fenomeno spagnolo.

L’ex tennista e connazionale di Nadal Alex Corretja ha condiviso i suoi timori: “Dobbiamo aspettare perché c’è ancora un po’ di tempo prima del Roland Garros, ma non mi aspettavo che Rafa si ritirasse da Roma. Sono rimasto sorpreso quando si è ritirato da Mutua Madrid Open e ancora di più quando ho sentito la notizia di Roma”, sono le parole riportate da tennisworlditalia.

“Tutti dicevano che era pronto a giocare dopo essersi allenato bene, ma purtroppo Rafa ha bisogno di più tempo per tornare in azione. È in grado di ritrovare il ritmo dopo un paio di incontri. Ma sono preoccupato per la sua forma fisica e per la sua capacità di recuperare dalle partite. Questo infortunio non dovrebbe preoccuparlo, ma che dire degli altri che potrebbero arrivare? Quando non si gioca per molto tempo, tornare a giocare al meglio è difficile senza ulteriori problemi”, ha concluso Corretja.