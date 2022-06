Rafael Nadal è sicuro: “Presto un italiano vincerà uno Slam”

07-06-2022 13:43

Sono passati 46 anni dall’ultimo trionfo di un italiano in uno Slam…si trattava di Adriano Panatta che trionfava al Roland Garros. Certo erano altri tempi, era un altro tennis con altri giocatori, ma da quel giorno, nessun italiano ha più alzato un trofeo Slam al cielo.

Rafa Nadal che qualcuno lo ha vinto, è sicuro che un giocatore del Bel Paese presto centrerà questo obiettivo.

“Sono sicuro che prima o poi, questo accadrà. In Italia si sta facendo un grande lavoro e la Federazione sta dando il giusto sostegno a giocatori e tecnici. I risultati di Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti sono la giusta conseguenza a questo lavoro. Sono tennisti giovani che hanno la possibilità di centrare questo obiettivo per quanto mi riguarda”.

Al momento non si sa se il fresco vincitore del Roland Garros sarà in grado di affrontare il torneo di Wimbledon per i noti problemi al piede sinistro con cui sta convivendo. Se rispondesse presente, diventerebbe senza dubbio, tra i favoriti per il successo finale.