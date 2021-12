Raiola: "I club hanno bisogno di me, abbiamo creato il calciomercato"

09-12-2021 18:04

Sfrontato, come al solito: Mino Raiola non è mai banale. Forse è anche per questo motivo che a lui si associano critiche non troppo velate e relative alla trasformazione del sistema calcio.

In passato è stato così per Zlatan Ibrahimovic e Paul Pogba: attualmente, invece, ci si concentra sul futuro di Erling Haaland, a lungo corteggiato da diversi grandissimi club europei.

“Il suo futuro? Ci abbiamo pensato: lavorando per 2 anni. Abbiamo le idee chiare su dove Erling dovrebbe andare e vedremo cosa ci offrirà il mercato. Possiamo influenzare il mercato con un giocatore come Erling: non veniamo influenzati noi”.

Intervenuto ai microfoni di SPORT1, Raiola ha parlato del momento vissuto dal calcio, in qualche modo cambiato dalla sua attività.

“Ho cambiato le trattative di mercato con i miei giocatori: abbiamo creato un gioco parallelo al calcio, il “Calciomercato”. Adesso in una settimana parliamo 2 giorni della partita e 5 di trasferimenti. Probabilmente i direttori sportivi mi odiano, ma io non mi odio. Faccio solo il mio lavoro”.

Raiola ha poi risposto ad alcune domande relative proprio al rapporto con i club, non sempre idilliaco.

“E poi, mi odiano? In che modo? Non mi sono mai seduto al tavolo con una pistola. Sono pronto ad andare in guerra per i miei giocatori: conosco solo molto bene il loro valore e quel che le squadre vogliono. Se mi odiano questo è il miglior complimento che mi rivolgono: i club hanno bisogno di me”.

Ripercorrendo il suo passato, Raiola ha discusso di alcuni trasferimenti storici, per lui.

“Il mio primo grande trasferimento è stato Bryan Roy al Foggia nel 1992: allora la Serie A era come l’attuale Premier League. Tutti volevano giocare in Italia. Poi ho concluso gli affari Marciano Vink al Genoa e Wim Jond e Dennis Bergkamp all’Inter”.

