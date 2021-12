Raiola: "Pogba al Bayern? Forse l’offerta arrriverà domani…"

10-12-2021 12:43

Mino Raiola è sicuramente uno dei migliori procuratori al mondo. Quando si muove lui è quasi certo che un big o un top player cambi casacca accasandosi in team sempre prestigiosi.

Del resto, che piaccia o meno, è il suo lavoro. Uno dei giocatori che fa parte della squadra di Raiola è il tanto chiaccierato Paul Pogba. Il centrocampista ex Juventus è appetito da parecchie squadre. Intervistato da Sport1, Mino Raiola ha parlato così del possibile futuro di Paul Pogba.

E’ possibile che il forte centrocampista possa giocare in Bundesliga? “Non è possibile un suo trasferimento in Bundesliga perché la mentalità tedesca è diversa. Non possono e non vogliono pagare questi stipendi così alti. L’unico club tedesco che potrebbe farlo è il Bayern Monaco, ma nemmeno loro possono arrivare allo stipendio di Paul. I tedeschi sono in fondo alla piramide salariale internazionale”.

Quale potrebbe essere allora il futuro di Pogba? “Abbiamo tante offerte per lui, tra cui un prolungamento di contratto. Vedremo cosa è meglio per lui. Offerta dal Bayern? Non ancora, ma forse arriverà domani. Devi chiederlo al Bayern. Ci occupiamo di tutto. Ma il Bayern è l’unico che potrebbe permetterselo, penso che ne sapremo di più tra due mesi”.

OMNISPORT