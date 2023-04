RaiSport, Alessandra De Stefano vuota il sacco sul suo addio: è polemica

L’ex direttrice di RaiSport, Alessandra De Stefano, svela i retroscena del suo addio e il suo nuovo ruolo di corrispondente da Parigi a La Repubblica: “Volevo cambiare la Rai, mi hanno fatto la guerra”

21-04-2023 14:21

Una lunga intervista in cui finalmente a parlare è la diretta protagonista. Si è letto e scritto molto nel corso delle ultime settimane sull’addio di Alessandra De Stefano dal ruolo di direttrice di RaiSport, ora a prendere la parole è la giornalista che lascia la redazione sportiva e diventa la nuova corrispondente Rai da Parigi.

RaiSport, De Stefano: “Ho provato a cambiare, mi hanno fatto la guerra”

Alessandra De Stefano è stata una pioniera, è lei infatti la prima donna a diventare direttrice di RaiSport ed ha fatto la storia ancora una volta quando ha deciso di rinunciare al suo incarico benché il mandato scadesse soltanto nel 2024. Solo 18 mesi alla guida della redazione sportiva ma mesi carichi di tensioni e di difficoltà come ha avuto modo di raccontare lei stessa a Repubblica.

Il motivo principale delle dimissioni è stata la difficoltà ad accettare che qualcosa non si possa cambiare. In Rai se provi a fare una scelta diversa diventi subito un nemico. A me tentare piace, credo che ogni tanto non sia male percorrere un’altra strada. E se provi a cambiare un volto c’è chi si sente esiliato, tutti si sentono fondamentali, la parola ricambio non esiste.

RaiSport, De Stefano fa chiarezza sul reintegro di Enrico Varriale

Tante le accuse e i veleni che sono arrivati ad Alessandra De Stefano nel corso del suo interregno, tra le situazioni difficili da gestire anche quelle relative ad Enrico Varriale, l’ex vicedirettore sospeso dopo la vicenda giudiziaria che lo ha colpito. Un problema che la De Stefano ha dovuto gestire con molta difficoltà.

Anche quello ha conato. Da donna non me la sentivo di reintegrarlo. C’è un processo in corso per stalking e lesioni personali, una presunzione di innocenza per le accuse e una signora che è finita in ospedale. Varriale è stato sospeso ma non dallo stipendio e dai benefit. Lui voleva tornare a condurre e si è rivolto a un giudice. E’ una questione delicata. Sarei diventata il direttore donna che lo rimetteva in video, in attesa della sentenza del tribunale.

De Stefano rivela le difficoltà e i veleni della redazione

Nelle ultime settimane si è parlato molto del clima all’interno della redazione di RaiSport e anche Alessandra De Stefano nel corso della sua intervista ad Emanuela Audisio rivela di essere rimasta sorpresa dalle situazioni che ha dovuto vivere quando ha avuto l’incarico di direttrice della redazione sportiva .

Non vivo il mio addio come una sconfitta. Sono stata scelta per cambiare ma quando mi sono accorta che dovevo cambiare io, mi causava sofferenza anche fisica, ho preferito deviare ed evitare il burrone. Meno veleni? Chi oggi mi augura buona Parigi è una persona falsa. Ci sta che qualcuno si sia sentito scavalcato meno il non capire che la rotazione non significa esclusione.