Bufera Raisport: caporedattore Failla riceve augurio di morte da un collega, porta ufficio murata e foto a lutto

Il caporedattore di RaiSport è stato vittima di un fatto increscioso accaduto in redazione: diffusa a Saxa Rubra una sua foto con data del decesso

Terremoto a Raisport. 3 anni fa eravamo rimasti ad una scazzottata tra giornalisti, dopo un litigio sorto per l’utilizzo o meno di aria condizionata in redazione, ma oggi siamo ben oltre. Non sono bastati i tentativi del direttore Jacopo Volpi di calmare le acque in questi due anni di suo comunque eccellente servizio: la redazione sportiva della RAI torna nel ciclone. Questa volta è il caporedattore della sezione calcio, Fabrizio Failla, a subire (all’interno della struttura operativa di Saxa Rubra) un augurio di morte da un collega. I dettagli dell’accaduto, la battaglia del sindacato e la bufera sul web.

Fabrizio Failla, manifesto funebre fuori la sua porta in redazione

Nel pomeriggio del 13 dicembre 2024, l’UNIRAI (sindacato dei giornalisti della RAI) ha emesso un comunicato sull’accaduto allegando le foto che documentano la gravità della situazione. Le tre immagini, circolate rapidamente anche su Twitter e riprese da colleghi ed appassionati sportivi, si evince come la porta di ingresso della stanza che fu occupata dal caporedattore Fabrizio Failla sia stata murata ora con calcestruzzo.

Ma la vicenda non finisce qui: sulla porta, oramai murata, è stata apposta una foto di Fabrizio Failla con tanto di data di nascita (Firenze, 8 maggio 1961) e data di morte (Roma, 2 novembre 2024). Data la residenza attuale di Fabrizio Failla, da anni a Roma per l’attività professionale che svolge, è chiaro il messaggio increscioso di augurio di morte ai suoi danni.

L’UniRai si schiera con Fabrizio Failla e condanna l’accaduto

Pronta la battaglia del sindacato UNIRAI in difesa della vittima dell’accaduto, Fabrizio Failla. Di seguito il testo riportato.

“La denuncia del segretario del sindacato, che posta la foto del cronista sulla porta della stanza. Roma, 13 dic. (Adnkronos) – ”Solidarietà al collega di Raisport, Fabrizio Failla, vittima del gesto di qualche imbecille’‘. La denuncia arriva da Francesco Palese, segretario del sindacato Unirai, che in un post su X mostra la foto del giornalista Fabrizio Failla, uno dei cronisti più noti di Raisport, con sotto la sua data di nascita e al fianco quella di un’ipotetica ‘morte’ (indicata il 2 novembre 2024). Il nome del giornalista, nel volantino viene trasformato in ‘Fu-illa’.

”Un atto di cattivissimo gusto che tutti dobbiamo condannare con fermezza”, scandisce Palese. A quanto appreso da Adnkronos, la porta su cui è stato affisso il macabro volantino è quella -ora murata- della vecchia stanza di Failla a Raisport. I manifesti sono stati prontamente rimossi, ma resta da capire il motivo del gesto”.

La solidarietà dei colleghi per il caporedattore Fabrizio Failla

Dopo la denuncia pubblicata anche sui social da Francesco Palese (UNIRAI), continuano le testimonianze d’affetto dei colleghi tra cui quella del direttore di RAI Sport, Iacopo Volpi, contattato da Virgilio sport per avere ulteriori dettagli sulla vicenda:

“Da Direttore di testata sono molto dispiaciuto di quanto accaduto, si tratta di un gesto davvero vile, triste e di basso livello. Posso soltanto dire che, ancor prima che il caso avesse risonanza mediatica, abbiamo già avviato un’indagine interna per trovare il colpevole e punirlo”.

Scrive anche il collega Enrico Testa sui social: “Vigliacchi senza pa…”. C’è poi malumore anche tra gli appassionati sportivi: “Che imbecilli”. C’è poi chi scrive: “Mai vista una cosa del genere prima d’ora, fuori il colpevole! L’azienda televisiva pubblica italiana non può tenere in redazione giornalisti (e uomini) del genere”. E infine c’è chi scrive: “Failla da campano… vittima della romanità pecoreccia…”

RaiSport, Fabrizio Failla in stato di forte stress

Virgilio Sport, data la gravità del caso, ha voluto ulteriormente approfondire le indagini e ha contattato direttamente anche il giornalista in questione, vittima dell’accaduto. Fabrizio Failla ha tuttavia preferito non commentare la vicenda.

Tuttavia, la nostra redazione è però venuta a conoscenza che Fabrizio Failla è ora in malattia per 30 giorni a causa del fortissimo stato di stress psicofisico in seguito all’accaduto.

