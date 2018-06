Rakitic: "Contento se CR7 lascia il Real"

“Ho difficoltà a immaginare che se ne vada. Tuttavia, il calcio è sempre in continuo movimento e accadono molte cose. È il giocatore che fa la differenza nel Real Madrid. Se va via ne sarei felice, non posso nasconderlo, da avversario del Barcellona. Se fossi invece suo compagno di squadra gli suggerirei di prendere la decisione migliore”.

Così Ivan Rakitic, dal ritiro mondiale della Croazia, sulla possibilità che Cristiano Ronaldo lasci il Real Madrid. Sulla sfida contro il compagno del Barcellona, Leo Messi, il centrocampista della Croazia – avversaria dell’Argentina nel Girone D – aggiunge: “Nel calcio nessuno ha trovato la formula per fermare Messi. Né Dalic (suo compagno di Nazionale), né io, né nessun altro finora è riuscito a fermarlo. Ammetto che è molto speciale trovarsi di fronte Leo, tutti però vogliamo affrontarlo. Trovarsi di fronte lui e una squadra come l’Argentina dà speciali motivazioni. Messi avrà gli occhi del mondo addosso, secondo me merita di vincere la Coppa”.

SPORTAL.IT | 11-06-2018 13:14