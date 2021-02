Ralf Schumacher punge Lewis Hamilton

Secondo quanto trapela dall’ambiente Mercedes, la data del 2 marzo, fissata per la presentazione della monoposto che parteciperà al Mondiale 2021, potrebbe essere quella dell’annuncio del rinnovo di contratto di Lewis Hamilton.

In attesa di conferme ufficiali, però, i dubbi sul futuro del pilota inglese fanno discutere.

A dire la propria è stato anche Ralf Schumacher, che ai microfoni di ‘Sky Deutschland’ non ha risparmiato critiche al sette volte campione del mondo: “La Formula 1 è più grande di qualsiasi individuo, siamo a febbraio adesso e l’uomo più importante al momento in F1, il pilota sette volte campione del mondo, non ha ancora firmato. Lo trovo un peccato e, devo dire onestamente, anche un po’ imbarazzante”.

“Lewis non deve dimenticare il rischio di quello che sta facendo – ha aggiunto Ralf – Si dice sempre che è solo una questione di soldi, ma spero di no”.

OMNISPORT | 04-02-2021 12:56