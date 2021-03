Ralf Schumacher stronca i sogni di Bottas: "Non potrà mai lottare per il titolo"

La vita della seconda guida è dura per definizione, in Formula 1. In particolare se il tuo compagno di squadra è una macchina pressoché infallibile. Ne sa qualcosa Valtteri Bottas, che in Mercedes è costretto a reggere la scena del mito Lewis Hamilton.

Il finlandese non fa nulla per nascondere la frustrazione dovuta al fatto di guidare una monoposto da titolo, senza però riuscire quasi mai a impensierire il pilota inglese.

Il 2021 sembra non dover fare eccezione, anche se Bottas farà di tutto quantomeno per rendere la stagione più avvincente, oltre che per allontanare l’ombra del talento George Russell, che ha stupito tutti al Sakhir sul finire dello scorso Mondiale quando ha avuto la possibilità di sostituire Hamilton fermato dal Coronavirus.

Il sogno di vincere il titolo, però, dovrà restare tale per l’ex Williams, almeno secondo il parere di un grande ex come Ralf Schumacher, impietoso nell’azzerare i sogni del finlandese: “Ci sono gare in cui Valtteri può competere – ha detto Schumacher in un’intervista al sito ‘F1-Insider.com’ – Ma su una stagione intera non ha alcuna possibilità. Non è abbastanza stabile per farcela. Farà più errori man mano che la stagione va avanti, come è accaduto l’anno scorso quando ha sbagliato alcune partenze verso la fine dell’anno”.

Secondo il tedesco, Hamilton ha imparato molto dalla stagione che l’ha visto soccombere a Nico Rosberg: “Nico nel 2016 ha dimostrato che si può battere Lewis in una corsa al titolo. Ma Lewis ha imparato da questo. Per questo non accadrà più che vinca un pilota sulla carta più debole”

OMNISPORT | 22-03-2021 11:06