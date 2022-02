07-02-2022 13:47

Sebastien Loeb ha vinto per la quarta volta la Race of Champions di rally, svoltasi in Svezia, eguagliando il record di un altro francese, Didier Auriol, che ha vinto nel 1993, nel 1994, nel 1996 e nel 1999, sempre sull’isola spagnola di Gran Canaria. Loeb ha battuto Sebastian Vettel, facendo poker dopo i successi ottenuti nel 2003, 2005, 2008 e 2022.

OMNISPORT